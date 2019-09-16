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Atatürk Üniversitesi ders kayıt tarihleri 2019 ATA AÖF kayıtları

Atatürk üniversitesi ders seçimi ne zaman? Atatürk Üniversitesi AÖF kayıt nasıl yapılır? sorusu Atatürk Üniversitesi ATA AÖF öğrencileri tarafından sorgulanmakta. Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'nin 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim yılı için ilk kez kayıt yaptırma ve kayıt yenileme tarihleri açıklanmıştır. Peki 2019 2020 Erzurum ÜniversitesiATA AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AFÖ kayıt yenileme tarihi başladı mı? 2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
Atatürk Üniversitesi ders kayıt tarihleri 2019 ATA AÖF kayıtları

Atatürk üniversitesi ders seçimi ne zaman? sorusu Atatürk Üniversitesi ATA AÖF öğrencileri tarafından sorgulanmakta. Erzurum Atatürk Üniversitesi ATA AÖF'nin 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim yılı için ilk kez kayıt yaptırma ve kayıt yenileme tarihleri açıklanmıştır. Peki 2019 2020 Erzurum Üniversitesi  ATA AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Atatürk Üniversitesi ATA AFÖ kayıt yenileme tarihi başladı mı? 2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi OBS ders seçimi ve ATA AÖF kayıtları akademik takvim güncel haberleri. Erzurum Atatürk Üniversitesinin önümüzdeki eğitim dönemine dair akademik takvimi yayınlandı. İşte  Erzurum Üniversitesi 2019 ATA AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihlerine ilişkin detaylar.

2019 2020 Erzurum Üniversitesi Ders Kayıtları ve Ücretin Yatırılması : 16 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Mazeretli Ders Kayıtları : 23 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında

Ayrıca sınav tarihleri aşağıdaki gibidir: 

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Vize sınavı 16 - 17 Kasım 2019

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Final Sınavı : 28 - 29 Aralık 2019

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Bütünleme Sınavı : 01 - 02 Şubat 2020

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Ders Kayıtları ve Ücretin Yatırılması : 16 - 22 Eylül 2019 tarihleri arasında

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF Mazeretli Ders Kayıtları : 23 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖFVize sınavı 28 - 29 Mart 2020

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖFFinal Sınavı : 16 - 17 Mayıs 2020

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖFBütünleme Sınavı : 27 - 28 Haziran 2020

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF2019 - 2020 Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı ne zaman?

2019 2020 Erzurum Üniversitesi ATA AÖF25 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

 

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:44
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