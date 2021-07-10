Atatürk Üniversitesi 2021 ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

ATA AÖF bütünleme sınavı gerçekleşti. 28 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavın sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Öğrenciler sıklıkla "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı elde edemeyen ya da notlarını yükseltmek adına bütünleme sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Online ATA AÖF bütünleme sınavının sonuçları ile ilgili henüz Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerimizin erişimine açılmış olup, toplamda 156.922 oturumdan oluşan sınavlara 61.678 öğrencimiz online (çevrimiçi) olarak katılım sağlamıştır.

Sınav sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.

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