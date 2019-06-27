Atatürk Stadyumu yeni sezona hazırlanıyor

Balıkesir Atatürk Stadı’nda bakım ve onarım çalışmaları başladı.

Uzun yıllardır gündelik bakımlarla ayakta duran ve köklü bir değişikliğin yapılmadığı Balıkesir Atatürk Stadı’nda yeni sezon öncesinde bakım ve onarım çalışmaları başladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan çalışmalar kapsamında saha zemininin hasar gören bölümleri yerlerinden kesildi. Çalışmalar kapsamında ayrıca tribün duvarlarının da boyandığı görüldü. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada bu çalışmaların rutin olduğunu söyledi.