Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya mı çıktı?
Atatürk Orman Çiftliği satılıyor mu? TOKİ Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya çıktığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “İdaremizin Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.16 Ağustos 2019 Cuma 16:03
TOKİ Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya çıktığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “İdaremizin Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.
Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların açık artırmayla satılaca iddialara TOKİ tarafından verilen cevap metni:
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