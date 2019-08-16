Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya mı çıktı? Atatürk Orman Çiftliği satılıyor mu? TOKİ Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya çıktığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “İdaremizin Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi.

TOKİ Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsalar açık artırmaya çıktığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, “İdaremizin Ankara’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaları açık artırma ile satışa çıkarttığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu taşınmazların Atatürk Orman Çiftliği alanıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.” denildi. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki arsaların açık artırmayla satılaca iddialara TOKİ tarafından verilen cevap metni:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.