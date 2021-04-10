  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dış cephesi son halini alıyor
Gündem

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki dış cephesi son halini alıyor

29 Ekim’de açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin inşaatı sona yaklaşıyor. Merkezin dış cephesinde yapılan son eklemeler havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 10:02:00 -

İstanbul’un simgelerinden olan Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar korona virüs tedbirlerine uyularak tüm hızıyla sürüyor. Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) kaba inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. İnşaatında her geçen gün sona doğru yaklaşılan AKM’nin havadan çekilen görüntülerinde dış cephenin neredeyse tamamlandığı ve son haline yaklaştığı görülüyor. İşçiler AKM’nin son halindeki cam cephelerine yerleştirilen parçaları montajını yapıyor. Yıkılan AKM’nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni Atatürk Kültür Merkezi’ndeki işçilerin hummalı çalışması pandemi sürecinde kurallara uyularak devam ediyor.

5 bloktan oluşacak AKM binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yer alacak. Binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa ediliyor. Böylece Taksim Meydanı’ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleyebilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spiker isyan etti: Bu kabul edilemez
Gündem

Yunan spiker isyan etti: Bu kabul edilemez

Türkiye ile ilgili yaptığı analizlerle tanınan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Yunanlar Türkler gibi silah yapmayı öğrenmeli" dedi. Türki..
Diyarbakır'ı 'başkent' yapmıştı! Ersin Korkut geri vites yaptı!
Gündem

Diyarbakır'ı 'başkent' yapmıştı! Ersin Korkut geri vites yaptı!

Sosyal medyaya düşen bir videoda Diyarbakır'ın Türkiye'nin başkenti olduğunu söylemesinin ardından tepkilerin çığ gibi yağdığı Ersin Korkut,..
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’da Melikşah’a ezeli düşman geliyor!
Medya

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’da Melikşah’a ezeli düşman geliyor!

TRT 1’de pazartesi akşamlarına damga vuran ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosu büyümeye devam ediyor. Büyük sırrın açığa çıkmasıyla tansiyon..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay