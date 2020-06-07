Atatürk istismarcılarının son rezaleti "yuh artık" dedirtti

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Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda CHP'li vekillerin taktıkları Mustafa Kemal'in imzasının ve Türk bayrağının bulunduğu kırmızı maskeleri çöpe atması büyük tepki toplamıştı.

Gelişen ve güçlenen Türkiye'nin önünde "takoz" olma görevini üstlenen ve her yaptıkları işte Mustafa Kemal'in arkasına saklanan CHP'li vekillerin bu son vukuatı destekçilerini dahi isyan ettirdi.

CHP'li vekillere FOX'un yandaş spikeri Fatih Portakal bile tepki gösterdi. Yapılanın şovdan öte birşey olmadığını belirten Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Böyle bir maske takarak oturuma katılmanın gerekçesi ne olabilir acaba? Anlam veremediğim bir şey. Şovdan öte değil..." ifadelerini kullandı.

CHP'lilerin bu şovuna tepkiler sürerken Mustafa Kemal istismarcılarının yeni bir rezaleti daha ortaya çıktı. Bir giyim mağazasında çekilen fotoğraflarda sütyen ve kilot gibi kadın iç çamaşırı ürünlerine Mustafa Kemal resminin ve imzasının basıldığı görüldü. Atatürk istismarcılarının bu son rezaleti görenlere "yuh artık" dedirtti.

Öte yandan duruma sosyal medya üzerinden isyan eden bazı vatandaşlar, "Daha nasıl rezil edeceksiniz Atatürk'ün adını", "Atatürk'ün kemiklerini sızlattınız" şeklinde yorumlarda bulundu.