Atatürk Havalimanı'nda yerel seçim hareketliliği

Seçimlerde oyunu kullanmak için çeşitli şehirlere seyahat edecek vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İç Hatlar Terminali'ne gelmeye başladı.

Bilet işlemlerini yapan yolcular nedeniyle hava yolu şirketlerinin kontuarlarında kuyruk oluştu. Havalimanı çalışanları, herhangi bir aksama yaşanmaması için yoğun mesai harcayarak, yolcuları ilgili alanlara yönlendirdi.

Hatay'a giden yolculardan Mehmet Keleş, seçimlerin devlet ve millet için en güzel şekilde sonuçlanmasını istediğini kaydetti.

Keleş, memleketine bir günlüğüne gittiğini ifade ederek, "Allah, Türkiye için hayırlısı neyse onu versin. Türkiye bölünmez, bunu herkes iyi bilsin. Seçimler yüzünden kimse kimseye dargın olmasın. Sonuçta hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Kesinlikle kırgınlık, dalgınlık ve kavga olmasın." dedi.

Yolculardan Selim Uludokumacı ise memleketi Konya gideceğini, yarın mutlaka oy kullanacağını kaydetti.

Uludokumacı, Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü dile getirerek, "Seçimlerde hayırlısı olsun. En önemlisi, bundan sonra millet olarak vatana hizmet noktasında bazı beklentilerimiz var. Gidişat güzel gözüküyor. Hayırlısı neyse o olsun." değerlendirmesini yaptı.

Yolculardan Ömer Arslangiri de İstanbul'da çalıştığını, oy kullanmak için iki günlüğüne memleketi Ağrı'ya gittiğini belirtti. Arslangiri, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.