Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
Polisin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda valizinden 7 kilo 830 gram esrar çıkan kadın yolcu tutuklandı.12 Ekim 2018 Cuma 12:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, 9 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda, Güney Afrika'nın Durban kentinden tarifeli uçakla yurda gelen kadın yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.
Şüpheli F.F.M'yi (33) durduran ekipler, valizini de aradı. Aramada 9 parça halinde 7 kilo 830 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan F.F.M, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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