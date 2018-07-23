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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

Atatürk Havalimanı'nda midesi ve bağırsaklarında 1 kilo 350 gram kokain ele geçirilen Almanya uyruklu kişi cezaevine gönderildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D.'nin üzeri ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.

Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D.'nin midesi ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:30
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