Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu 1 kişi tutuklandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat üzerine Venezuela'dan gelen Almanya uyruklu S.A.D.'nin üzeri ve valizinde yaptığı aramada, herhangi bir uyuşturucu madde bulamadı.

Hastaneye sevk edilen ve röntgeni çekilen S.A.D.'nin midesi ve bağırsaklarında 54 kapsül olduğu görüldü. Şüphelinin vücudundan doğal yollarla çıkarılan kapsüllerde 1 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Almanya uyruklu S.A.D. tutuklandı.

Kaynak: AA