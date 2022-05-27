Atatürk Havalimanı’nda kaç pist var? Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kapsamında Atatürk Havalimanı’nda Millet Bahçesi projesi kapsamında pazar günü vatandaşların da katılımıyla fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Atatürk Havalimanı’nda kaç pist kapatılacak?

Havalimanı'ndaki proje ile ilgili de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, pistlerden birisinin açık kalacağını söyledi. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nın bir pistinin acil durumlar için kullanılmak üzere bırakılıp, İstanbul'a toplamda 5 bin metrekare yeşil alan kazandırılacağı müjdesini milletle paylaştığını anımsattı. Kurum, "Şimdi değerli arkadaşlar burası hiçbir şekilde altını çizerek ifade etmek istiyorum, imara açılmayacak. Herhangi bir konut projesi, herhangi bir ticari ünite bu alana yapılmayacak. Bu noktada bu alanın Katarlılara, yurt dışındaki kardeşlerimize, dostlarımıza satılması gibi bir durum söz konusu değil." yanıtını verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, “Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra, E-5 ve Yenibosna'daki trafik yükü tam yüzde 30 azaldı. Burayı tamamen de kapatmıyorsunuz tabii ki. Buradaki doğu-batı pisti açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak. Kuzey-güney pisti, hem oraya acil durum hastanesi yapıldı hem de buradaki uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlara da sıkıntı verdiği için, onları riske ettiği için, burası kapatılıp yine İstanbulluların hizmetine kazandırılacak” dedi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.