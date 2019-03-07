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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Atatürk Havalimanı'nda uçakların iniş için kullandığı piste bir köpeğin girmesi sonrası tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

07 Mart 2019 Perşembe 14:31
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar!

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın  pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı  olarak, pisti pas geçmesini talep etti. Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)  ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra  sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:31
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