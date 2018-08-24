Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk!

Bayram tatilinin son günlerinde yaşanan yoğunluktan kaçmak isteyen vatandaşlar dönüş yolculuğuna başladı. Yoğunluk sebebiyle iç ve dış hat geliş katlarında, bagaj bantlarında, yolcu karşılama noktalarında yoğunluklar yaşanıyor. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmasının önüne geçti.

TATİLCİLER YOĞUNLUK NEDENİYLE ERKEN DÖNDÜLER

Tatil için İneboluda bir köyü seçen Erdem Özdündar "Tatil için Kastamonunun şirin bir ilçesi olan İneboluya gittik. İstanbuldaki yoğunluktan ve kalabalıktan bunaldığımız için daha sessiz ve sakin bir yeri tercih ettik. Küçük şirin bir köyde tatilimizi geçirdik. Tatilimiz çok güzel geçti. İstanbuldan gelen tatilcilerin yoğunluğu vardı. Yoğunluğun etkisiyle 2 gün erken geldik. İstanbulun trafiğini ve uçuşlarını takip ediyoruz. Bu gibi etkenlerden dolayı da 2 gün erken döndük" dedi.

Bayram tatili için Fransa'dan Türkiye'ye gelen Muzaffer Özkan, "Yıllık iznimizi bitirdik. Bayram tatilimizi yaptık. Cenevre üzerinden Fransaya dönüyoruz. Kuşadasından başladık tatilimize Konyaya kadar gittik. Çok güzel geçti. Memleketimiz çok güzel. Tatil yoğunluğuna kalmamak için biraz erken çıktık. Son güne kalmamak için tarihi ona göre ayarladık" diye konuştu.

Gülsüm Özkan ise , "Memleketimiz güzel, tatilimiz de iyi geçti. Seneye tekrar gelmek istiyoruz. Yoğunluğu da bildiğimiz için dönüşü son güne bırakmadık" dedi.