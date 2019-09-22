Atatürk Havalimanı'na seferler durduruldu
TEKNOFEST'in gerçekleştirildiği Atatürk Havalimanı'na metro seferlerinin yaşanan yoğunluktan dolayı durdurulduğu bildirildi.22 Eylül 2019 Pazar 16:41
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu.
İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
Sosyal medyadan duyuru yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurulan paylaşımda, “İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulmuştur. Lütfen duyurularımızı takip ediniz” ifadelerine yer verildi.
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