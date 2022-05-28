Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı metro, metrobüs, Marmaray gidiş tarifi:

Metrobüs ile Atatürk Havalimanı nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına metro gidiyor mu? Atatürk Havalimanı hangi otobüs gider? Atatürk Havalimanı'na otobüsle nasıl gidilir? soruları 29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne 145 bin 300 fidan dikme törenine vatandaşlar da katılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne metro ve metrobüs ile nasıl gidilir?

Atatürk Havaalanı’na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı’dan başlayıp Atatürk Havaalanı’nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı’dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

Avrupa yakasından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne Marmaray ile nasıl gidilir?

Atatürk Havalimanı’na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı’ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

Asya yakasından Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne metro ve metrobüsle nasıl gidilir?

Ancak onun yerine Söğütlüçeşme-Avcılar Metrobüs Hattı’nı kullanıp Ataköy-Şirinevler durağında Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu’na geçiş yapmak daha hızlı bir seçenektir. Benzer bir şekilde Marmaray hattı ile Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından Yenikapı’ya kadar gidilerek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapılabilir. Bu güzergah Kadıköy-Kartal Metro Hattı’na yakın oturan Anadolu Yakası sakinleri için de Atatürk Havaalanı’na ulaşmak için en mantıklı yöntemdir.

Kadıköy’den Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir?

Kadıköy’den Atatürk Havalimanı’na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Üsküdar veya Ayrılık Çeşmesi durağından, Marmaray hattı ile Yenikapı’ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.

Bu güzergah Kadıköy-Kartal Metro Hattı’na yakın oturan Anadolu Yakası sakinleri için de Atatürk Havaalanı’na ulaşmak için en mantıklı yöntemdir. Kadıköy-Kartal metro hattını kullanıp Ayrılık Çeşmesi durağında inerek Marmaray hattına geçiş yapabilir, Marmaray’dan Yenikapı’da inerek Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu ile Atatürk Havalimanı’na ulaşabilirsiniz.