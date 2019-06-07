Atatürk Havalimanı için dikkat çeken öneri

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar, bugünkü makalesinde Cem Kınay’ın Atatürk Havalimanı’na ilişkin önerisini yazdı. Munyar, Kınay’ın “Atatürk Havalimanı’nın açık hava müzesi ve fuar merkezi kombinasyonuna dönüştürelim. Bu projeyle İstanbul’u dünyanın buluştuğu şehir haline getirelim. Atatürk Havalimanı müze, fuar ve eğlence merkezi projesi İstanbul’a yılda 5 milyon ek turist çekebilir. 5 milyar dolar ek turizm geliri oluşabilir.” önerisinde bulunduğunu aktardı.

3. Havalimanının hizmete girmesiyle Atatürk Havalimanı’nın nasıl değerlendirileceğine ilişkin öneriler gelmeye devam ediyor. Hürriyet Yazarı Vahap Munyar, bugünkü makalesinde İş Adamı Cem Kınay’ın Atatürk Havalimanı ile ilgili önerisini yazdı.

Açıkhava müzesi ve fuar olsun

Munyar makalesinde, Atatürk Havalimanı’nın geleceğine ilişkin Cem Kınay’dan mesaj aldığını belirterek şunları yazdı:

“Cem Kınay’dan Atatürk Havalimanı’na dönük ayrıntılı bir mesaj aldım.

Kınay, mesajında öncelikle Atatürk Havalimanı’yla ilgili bazı bilgileri anımsattı:

- Atatürk Havalimanı’nda otoparklar dahil kabaca 600 bin metrekarelik kapalı alan var.

- Kapalı alanlarda 80 asansör, 40 yürüyen merdiven var. Binaların önünde uçakların açık alan park yerleri bulunuyor.

Ardından önerisini ortaya koydu:

- Atatürk Havalimanı’nın açık hava müzesi ve fuar merkezi kombinasyonuna dönüştürelim. Bu projeyle İstanbul’u dünyanın buluştuğu şehir haline getirelim.

Topkapı Müzesi’nin Türkiye’nin en önemli müzesi olduğunu kaydetti:

- Ancak, Topkapı Sarayı’nda bulunan eserlerin yüzde 90’ı depolarda tutuluyor. Depodakiler arasında paha biçilemeyen 50 kadar Osmanlı Çadırı ve saltanat arabaları var. Atatürk Havalimanı’nın kapalı ve açık alanında Osmanlı çadırları ile saltanat arabaları sergilenebilir. Müze yönetiminin uygun gördüğü başka eserler de sergileme listesine alınabilir.

Almanya’nın fuar organizasyonunda dünyada ön sıralarda yer aldığına dikkat çekti:

- Almanya, yılda 150 sektör fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuarlar Hannover, Frankfurt, Berlin, Köln ve Münih’te gerçekleşiyor. 150 fuar 10 milyon turist çekiyor.

Almanya örneği sonrası Atatürk Havalimanı’na döndü:

- Mevcut terminal binaları fuar alanları olarak düzenlenebilir. Burası dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapabilir.

Konaklama kapasitesine vurgu yaptı:

- Son 10 yılda Basın Ekspres ağırlıklı olmak üzere bölgede çoğu 4 yıldızlı 10 bin oda kapasitesine sahip oteller devreye girdi. Büyük bölümünü dünya markaları işletiyor.

Fuar ve müze önerisine iki ek yaptı:

- Atatürk Havalimanı’nda 100 bin kişilik açık konser alanı yaratılabilir. Dünyanın en önemli sanatçılarının burada konser vermesi sağlanabilir. Ayrıca, arabadan sinema seyretme keyfinin yaşatılacağı bir konsept de oluşturulabilir.

Atatürk Havalimanı’nın fuar, açık hava müzesi, açık hava konser alanı şeklinde düzenlenmesinin kısa sürede olabileceğini savundu:

- Konsept bir ayda hazırlanır. Dönüşüm 6 ayda gerçekleştirilir. Proje Ocak 2020’de hayata geçebilir. 30 yılını turizm sektöründe geçirmiş bir kişi olarak bu konuda elimden geleni yaparım.

5 milyon ek turist çeker, 5 milyar dolar getirir

Kınay’ın önerisinde Türkiye’ye kazandıracağı gelire ilişkin de değerlendirmeleri olduğunu vurgulayan Munyar, yazısını şöyle tamamladı:



“Dönüşümün gerçekleşmesi sonrası için beklentisini de paylaştı:

- Ülkemize gelen turist sayısı 40 milyonu aşıyor. İstanbul 12 milyon turist ağırlıyor. Atatürk Havalimanı müze, fuar ve eğlence merkezi projesi İstanbul’a yılda 5 milyon ek turist çekebilir. 5 milyar dolar ek turizm geliri oluşabilir.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın önderliğinde gerçekleşen Teknofest, Atatürk Havalimanı’nın fuar alanına dönüşmesinin kapısını aralamıştı...

Fuar, açık hava müzesi ve eğlence merkezi konusunda Cem Kınay’a da kulak vermekte yarar var…”