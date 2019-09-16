'Atatürk' adlı 'çocuk' kitabında Osmanlı'ya ve İslam'a hakaret!

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Laikçi kemalist zihniyetin temsilcilerinin İslamiyet ve Osmanlı ile olan husumeti bitmek bilmiyor. Her platformda İslam'a ve Osmanlı'ya saldırmayı görev haline getiren Kemalistler, iğrenç ve gerçek dışı yobaz fikirlerini tarihi çarpıtarak çocuklara aşılamaktan da geri durmuyor.

Çocukların beyinlerini Kemalist kuruntularla yıkıyorlar!

Korkut Tankuter’in 2008 yılında 'Morpa kültür yayınları'ndan çıkarttığı ve Vatan gazetesinin de ücretsiz olarak dağıttığı “Atatürk Tarihi Değiştiren Lider” adlı sözde çocuk kitabında Osmanlı ve İslamiyeti kötüleyen ifadelerin yer alması duyarlı velilerin büyük tepkisi çekti.

Skandal kitapda Osmanlı Devleti 'gerici', Müslümanlar 'çağ dışı' ve Sultan 2. Abdülhamit Han ise 'diktatör' olarak tanıtılıyor.

İşte kitapta yer alan bazı skandal ifadeler;

"- Osmanlı Devleti’nin yapısında çağın gereksinimlerine uygun bazı değişiklikler yapılması gerekiyordu, ama Padişah 2. Abdülhamit reform yapmak yerine iktidarını korumak için baskıcı bir yönetim biçimini tercih etmişti.

- Ancak Osmanlı Devleti üç yüzyıldan bu yana din adına ortaya atılmış hurafelerle yönetiliyordu. Dünyadaki her bilimsel gelişmeye “gavur icadı” adı konuyor ve birçok gelişme “günah” kavramıyla etiketlenip yasaklanıyordu.

- İnsanın hayattaki tek yol göstericisinin bilim olması gerekirken kendisine “bilim adamı” denen birtakım şeyhler, şıhlar ve yobaz din adamları kendi dönemlerini sona erdirecek gerçek bilimsel gelişmelerin önünü kapatmak için büyük çaba gösteriyorlardı.

- Çocukluğumda, her mahallede hacı hoca takımının sözüm ona ders verdiği okullar vardı. Küçücük çocuklar cüppeleri, takkeleri ve örtülü başlarıyla okul yerine mahallenin imamı tarafından dini eğitim verilen bu okullara giderdi. Kız çocuklarının eğitim görmesi uygun görülmez, uygun görülenler ise erkek çocuklarla aynı yerde eğitim görmezlerdi. Neyse ki bir süre sonra babam, beni dini eğitim ağırlıklı bu okuldan alıp Şemsi Efendi ilkokuluna yazdırdı. Bu okulda daha çağdaş eğitim veriliyordu."

Veliler endişeli

Mustafa Kemal’i anlatma bahanesiyle çocukların beyinleri kemalist kuruntularla yıkayarak İslam ve Osmanlı nefreti aşılayan buna benzer söz konusu kitapların halen piyasada bulunması ve bazı okulların kütüphanelerinde yer alması velileri endişelendiriyor. Çocuklarını milli ve manevi değerlere bağlı yetiştirmek isteyen vatandaşlar yetkililerin bu konuda önlem almasını bekliyor.