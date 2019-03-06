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Ataşehirli kadınlar şehit ailelerine mektup gönderdi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem,Ataşehirli kadınlar ile birlikte şehit yakınlarına mektup gönderdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:25
Ataşehirli kadınlar şehit ailelerine mektup gönderdi

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem,Ataşehirli kadınlar ile birlikte şehit yakınlarına mektup gönderdi.


Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehir AK Parti ilçe binasının önünde toplanan yaklaşık 300 kadın ile beraber, Ataşehir PTT şubesine yürüyerek, şehit yakınlarına mektup gönderdi. Başkan Erdem, yürüyüş esnasında kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak karanfil verdi.


“Kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarız”


Ataşehir PTT şubesinin önünde açıklama yapan Başkan İsmail Erdem, “Şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına, Ataşehirli kadınların içten duygularla yazdığı mektupları biraz sonra postaya vereceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarız. Çocuklarımızın anneleri kadınların, geleceğimizin mimarı kadınların, nice nice sağlıklar yıllar içerisinde ömürler sürmesini istiyoruz” dedi.


“Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz”


Şehitlere Allah’tan rahmet tüm ailelerine sabırlar dilediğini söyleyen Başkan İsmail Erdem, “Vatan sağ olsun diyoruz. Kadınlar ana yüreğidir. Memleket bizim, gelecek bizim. Tarih boyunca devlet uğruna, vatan uğruna, Ay-Yıldızlı bayrak uğruna yüz binlerce şehit vermiş bir milletin torunları olarak diyoruz ki, bugün özgür bir ortamda, güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onun için de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat diliyoruz” şeklinde konuştu.


Şehit ailesine mektup gönderen Şengül Kocaman, “Yazarken duygu dolu anlar hissettim. Şehit ailesi ne hissediyor, anlamaya çalıştım. Bizler de şehitlerimizin ailesiyiz, bizler de şehitlerimizin anneleriyiz. Her zaman onların yanındayız. Şehitlerimizin aileleri yalnız değiller, şehitlerimiz rahat uyusunlar” ifadelerini kullandı.


Selma Güngör ise, “8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle şehit ailelerimize duygu dolu, anlamlı mektuplar yazdık ve bunları göndermeye geldik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Bu anlamlı günlerde bütün şehit ailelerinin anılarını yad ediyoruz. Allah onlara sabır versin” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:25
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