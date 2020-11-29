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Yerel Ataşehir'de yangın! Geniş güvenlik önlemleri
Yerel

Ataşehir'de yangın! Geniş güvenlik önlemleri

İstanbul’da Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 10:34:00 -
Ataşehir'de yangın! Geniş güvenlik önlemleri

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi G 61 Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İş makineleriyle kapalı olan havalandırma bölümü, söküldü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

 

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