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Aktüel Ataşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:23:57 -
Ataşehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül'de Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda 2 ruhsatsız silah ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Ethem Ö, Yücel Z. ve Çağrı E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1'i kuru sıkı olmak üzere 3 tabanca, 1 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu ve silahlara ait mermilere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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