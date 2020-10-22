  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 14:50:38 -
Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kadir D. idaresindeki 67 AAR 979 plakalı otomobil, D100 Kozyatağı Kavşağı-Ataşehir yönünde TEM ayrımında, kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan sürücü Kadir D, Merve D. ve Tanem Şevval D. kazada hafif yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralıların ilk tedavisi ambulansta yapıldı.

Kaza yapan otomobilin çekilmesinin ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu Edirne istikametinde oluşan yoğun trafik normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!
Gündem

Suudi Arabistan'a büyük şok! Kritik hamle: Sadece Türk malı alın!

Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'a karşılık, Katar esnafından yeni bir kampanya çağrısı yapıldı.
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay