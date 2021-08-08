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Yerel Ataşehir'de trafiği kilitleyen kaza
Yerel

Ataşehir'de trafiği kilitleyen kaza

Ataşehir'de İETT otobüsüne bir aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kilitlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 09:01:00 -
Ataşehir'de trafiği kilitleyen kaza

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir D-100 kara yolu Harem istikametinde, Adem O.'nun kullandığı İETT otobüsüne, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 LY 1301 plakalı araç arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, otobüste bulunan bir kişi de hafif yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, kara yolu üzerinde önlem alınırken, sıkışan sürücü araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

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