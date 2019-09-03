0553 313 94 23

Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı.

03 Eylül 2019 Salı 10:36
Ataşehir’de riskli bina tahliye ediliyor

Ataşehir’de 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu riskli binada tahliye işlemleri başladı. Binada bulunan dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekiplerince mühürlenirken, bina sakinlerinden bir bölümü de taşınmaya başladı. Binanın durumu ise havadan görüntülendi.


Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı binada, riskli olduğu gerekçesiyle tahliye işlemleri başladı. 4 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binadaki dükkanlar Ataşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Binada yaşayan vatandaşlardan bazıları, getirilen kamyona eşyalarını yükleyerek bir yandan da taşınma işlemlerine başladı. İşlemler sırasında Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve ilgili birimlerin yetkilileri de hazır bulundu. Vatandaşların can güvenliği amacıyla Ataşehir’deki riskli yapıların tahliye ve yıkım işlemlerinin hızlı şekilde devam edeceği öğrenildi. Öte yandan riskli binanın durumu havadan görüntülendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azez’de mülteci kampında yangın çıktı: 4 kişi yaralı
    1. Azez’de mülteci kampında yangın çıktı:..
    2. İspanya'nın büyük kulüpleri transferde..
    3. Narkotimler uyuşturucuya geçit..
    4. Setur’dan Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl..
    5. Otomobil satışları, ilk sekiz ayda..
    6. Abdulcebrail Akbulut, Erzurumspor'da!
    7. Türkiye Finans’tan avantajlı “Ticari..
    8. Meclis başkanı ve bakanlar Biga..
    9. Alper Yerli Gençlerbirliğispor’a..
    10. Erzurumspor'da yeni transferlerin..
    11. Türkiye ve Ortadoğu yapı sektörü..
    12. Bağımsız GSYH 2018’de yüzde 2.8 arttı
    13. Galatasaray’dan imza şov
    14. Davutoğlu ve ekibine İhraç kararının..
    15. Kivi bahçeden 5.5 TL’ye çıkacak
    16. Aksa Jeneratör, Mozambik'te FACIM..
    17. ABD yine yalan söyledi! Teröristlere..
    18. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Şimşek'e..
    19. Vakıf Katılım'dan İstanbulkart..
    20. Adem Doğan Yeni Orduspor’da
    21. İSO Türkiye İmalat PMI, ağustosta 48’e..
    22. Terör örgütü anlaşmayı bozdu! Tekrar..
    23. Başkan Büyükkılıç, Kapalı Çarşı’yı..
    24. Ürgüp’te bağ bozumu festival..
    25. Milli güreşçiler Dünya Şampiyonası'na..
    26. Akdeniz Üniversitesi Ziraat..
    27. Basketbolda sezon bilgilendirme..
    28. Orta Doğu ülkeleri ile genişleyen..
    29. TARİŞ ve TMO çekirdeksiz kuru üzümü 10..
    30. Yunusemre altyapıda da yeni sezon..
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız