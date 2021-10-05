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Gündem Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı
Gündem

Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı

Ataşehir’de vatandaş sandığı polis memurları ile otopark ücreti pazarlığı yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı. Değnekçinin polisler ile otopark ücreti pazarlığı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 15:51:00 - 2021-10-05 15:52:38

Ataşehir’de Tevfik Fikret Caddesi üzerinde park eden araçların yanına gelerek otopark gerekçesiyle ücret isteyen değnekçileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Sivil trafik ekiplerince yapılan çalışmada, değnekçi şahıslardan biri aracını park eden kişinin polis memuru olduğunu anlamayarak ücret pazarlığına girişti. Değnekçilik yapan Ahmet İ. ve Yunus Emre G. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar, 2918 Sayılı K.T.K’nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir İçerenköy Şehit Halil Çayır Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Değnekçi şahsın vatandaş sandığı polisle pazarlık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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