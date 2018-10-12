Ataşehir'de korkutan olay! Kaldırım çöktü
Ataşehir'in Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan Kayışdağı Caddesi'nde bulunan bir kaldırımda çökme meydana geldi.12 Ekim 2018 Cuma 16:36
Ataşehir'de, bir cadde üzerindeki kaldırımda çökme meydana geldi.
Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerindeki 85 numaralı bina önündeki kaldırımda çökme oldu.
Vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Çevredeki vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılarak, çökmenin meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekildi.
Çöken alanın derin olduğu ve tadilat ekiplerinin beklendiği öğrenildi.
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