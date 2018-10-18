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Ataşehir'de korkunç olay! Öğretmen öğrencilerin arasına daldı

İstanbul Ataşehir'de bir ilkokuldan çıkan öğrenciler dehşeti yaşadı. Kadın öğretmen yanlışlıkla fren yerine gaza basınca öğrencilerin arasına daldı. İki öğrencinin yaralandığı kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:31
Ataşehir'de korkunç olay! Öğretmen öğrencilerin arasına daldı

İstanbul Ataşehir'de ilkokul çıkışında evine giden öğrenciler adeta dehşeti yaşadı. İddiaya göre kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada araç hızla yürüyen öğrencilerin arasına daldı.

Kazada biri ağır iki öğrenci yaralandı. Olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde öğrenciler yürüyor.

Bu sırada kadın öğretmen hızla aracıyla öğrencilerin arasına dalıyor. İki öğrenci ise aracın altında kalıyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 16:31
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  4. Öğretmen öğrencilerin arasına daldı

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