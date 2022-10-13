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Yerel Ataşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Ataşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Ataşehir’de süratle ilerleyen kamyonet şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybedip bir dükkana daldı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 08:56:00 -
Ataşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dükkana daldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ataşehir Kayışdağ Caddesi'nde bir kamyonet şöförü, kavşağa süratli bir şekilde girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce taksiye daha sonra yol üzerinde bulunan bir dükkana daldı.

O esnada dükkanın kapısında duran iki kişiden Buğra Kaan Yücebaş çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti, diğer kişi ise yaralandı. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

Olayın ardından kamyonet şoförü olay yerinden kaçarken, olay yeri inceleme ekipleri komyonet çevresinde inceleme yaptı. Polis ekipleri ise güvenlik amaçlı yolu trafiğe kapattı.

Hayatını kaybeden Buğra Kaan Yücebaş'ın ise Süreyyapaşa Devlet Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenildi. Kazadan sonra olay yerine gelen aile fertleri feryat etti.

Polis olay ilgi inceleme başlattı. 

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