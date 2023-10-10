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Yerel Ataşehir'de iki katlı bina alev alev yandı
Yerel

Ataşehir'de iki katlı bina alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 03:50:00 -
Ataşehir'de iki katlı bina alev alev yandı

Ataşehir'de iddiaya göre bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Ataşehir ilçesi, Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki iki katlı binada meydana geldi. İddiaya göre sobadan kaynaklı çıkan yangın daireyi kısa sürede sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlardan İmdat Yücesoy, "Mahallemizde eğlencemiz vardı kına gecesi yapıyorlardı komşular, o onda yangın çıktı. Neden çıktığını bilmiyorum ama ev boştu, kimse yoktu yani" dedi.

Kaynak: İHA
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