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Aktüel Ataşehir'de hafriyat kamyonu devrildi
Aktüel

Ataşehir'de hafriyat kamyonu devrildi

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:03:57 -
Ataşehir'de hafriyat kamyonu devrildi

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki mıcır yüklü 34 KB 2489 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamyon şoförü ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaza yapan kamyonun kaldırılmasının ardından bulvar yeniden trafik akışına açılacak.

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