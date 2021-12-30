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Yaşam Ataşehir'de bisikletli çocuk kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti
Yaşam

Ataşehir'de bisikletli çocuk kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir’de caddede bisiklet süren 12 yaşındaki bir çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 18:38:00 -
Ataşehir'de bisikletli çocuk kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 25. Sokak’ta bisiklet kullanan Yusuf Ş’ye, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne çıktığı sırada bir tırı sollamaya çalışan 34 TIY 25 plakalı kamyonet çarptı. 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Ş. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Yusuf Ş’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Yusuf Ş’nin bisikletle caddeye doğru hareket etmesi ve kamyonetin tırı solladığı esnada çocuğa çarpması yer alıyor.

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