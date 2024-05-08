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Gündem Ataşehir Belediyesi'nde kayınbirader kontenjanı! CHP aile saltanatında gaza bastı
Gündem

Ataşehir Belediyesi'nde kayınbirader kontenjanı! CHP aile saltanatında gaza bastı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:00:00 - 2024-05-08 15:24:20
Ataşehir Belediyesi'nde kayınbirader kontenjanı! CHP aile saltanatında gaza bastı

Liyakati rafa kaldıran CHP'li belediye başkanları saltanatları kurdu. Son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürü olarak atandı.

 RECEP YEŞİL 

CHP’nin kazandığı belediyelerde her gün yeni bir akraba skandalı patlak veriyor.

Seçimlerde '' edebiyatı yapan CHP'li belediye başkanları saltanatlarını ilan ederek eşleri, çocukları, kardeşleri, yeğenleri, baldızları, bacanakları, gelinleri ve, enişteleri birer birer belediye kadrolarına dolduruyor.

Mazbatasını alır almaz ilk iş 71 kişiyi ekmeğinden eden Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, liyakati ayaklar altına aldı.

Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürü olarak atandı.
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Özel'in dediğine bak CHP'li başkanların yaptığına bak

CHP'li başkanlar belediyelerde saltanat kurarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İlk kez buradan söylüyorum. Benim kardeşim Barış Özel Adalet Yürüşü'nden beri işsiz! Bilmez miyiz İstanbul Belediyesi'nde, Ankara Belediyesi'nde işe koyalım. İş bulursa kendisi bulur ama asla ve asla ağabeyi ana muhalefet lideri diye kayrılmaz! Biz Türkiye'ye örnek olacağız!" sözleriyle liyakat edebiyatı yapmıştı.

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