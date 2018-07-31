Atardamar tıkanıklığı nedir?

PEKİ BU HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların yanı sıra sigara da atardamarın tıkanmasına neden olur. Hastaların yüze 70'inde bu hastalık bacak ağrısı olarak kendini gösterir. Hastalık ilerledikçe yürümeyi hatta bacağın hareket etmesini bile kısıtlıyor.

Genellikle ileri yaşlarda görülen bu hastalık geç kalındığında kangrene dönüşebiliyor ve önüne geçilemediğinden uzuv kaybı yaşanabiliyor.

PEKİ BU HASTALIĞA YAKALANMAMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Kan şekeri ve yağ seviyelerinin normal sınırlarda tutulması için beslenme alışkanlıklarını düzeltmek gerekir. Özellikle karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak kilonuzu da kontrol etmelisiniz. Ayrıca tansiyonun ideal değerler de kalması bu hastalıkta büyük önem taşıyor.

PERFERİK DAMAR TIKANIKLIĞINA DOĞAL ÇÖZÜM!

- Kötü kolesterol seviyesini azaltarak atardamar tıkanıklığını önleyebilirsiniz.Uzmanlarında önerdiği antibiyotik etkiye sahip sarımsak bu durumu engellemede en etkili besinlerden biridir. Her gün yaptığınız yemeğe bir ya da iki diş sarımsak ekleyerek bu hastalığa yakalanma riskini azaltabilirsiniz.

- Yüksek antioksidan değerlere sahip nar da atardamar tıkanıklığını önleyen doğal yöntemlerden bir diğeridir. Her gün bir çay bardağı nar suyu içerek damarlardaki kan akışının seviyesini düzenleyerek tıkanıklığı engellemiş olursunuz. Ancak kronik ilaç kullananlar uzman tavsiyesi almadan bu uygulamayı yapmamaları gerekir.

Yasemin.com'dan alınmıştır.