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Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 03:47:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Türkay Dalan, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Umut Tuncer, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Handan Karakoç atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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