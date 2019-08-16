0553 313 94 23

Atama Kararları Resmi Gazete’de

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 01:43
Atama Kararları Resmi Gazete’de

Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.


5 İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atama


Ayrıca, Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum il Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.


MSB Genel Müdürlüklerinde atama


Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Kahraman getirildi.


Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı.


Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alındı. Bu suretle boşalan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen atandı.


Sivil Havacılık Genel Müdürü Kesici oldu


Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.


Bahçeşehir Üniversitesi’ne rektör ataması


Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 01:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu
    1. Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi..
    2. Atama Kararları Resmi Gazete’de
    3. Laikçileri çıldırtacak haber: İmam..
    4. Resmi Gazete’de yayımlanan Atama..
    5. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü..
    6. Görevden alınan Basın İlan Kurumu..
    7. Maçın ardından
    8. Hindistan'da 'nüfusu azaltma' festivali!
    9. Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile..
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. Steven Nzonzi İstanbul’a geldi
    12. Sahte nakliyeciler sahte plakalı tırla..
    13. "Mescid-i Aksa'ya saldırı, durumun..
    14. Steven Nzonzi, İstanbul'da
    15. Bayburt’ta orman yangını
    16. Maçın ardından
    17. Dört ay önce öldüğü sanılan kişinin..
    18. Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinden..
    19. Vaclav Jilek: "Erken yediğimiz gol..
    20. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor’un hedefi..
    21. Ünal Karaman: "Sahada dökülen alın..
    22. Maçın ardından
    23. BAE ve İsrail arasında üst üste gizli..
    24. Kurtarmak istediği oğluyla birlikte..
    25. Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu
    26. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2019
    27. Galatasaray’ın transfer görüşmelerine..
    28. Jüpiter bir gezegenle çarpışmış olabilir
    29. Maçın ardından
    30. Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu..
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Rakamlar ortaya çıktı! Yüzde 332 arttı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    CHP'de sular durulmuyor! Parti binasında içki ve seks iddiası!
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'
    'BAE Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladı'