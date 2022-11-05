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Gündem Atama kararları Resmi Gazete'de
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 07:27:00 -
Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder görevden alındı. Yerine Uluslararası İşgücü Genel Müdürü Sadettin Akyıl getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Şekerbay atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Nazan Yılmaz görevden alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Selamettin Ermiş ve Orhan Barda atandı.

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