Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferin son günlerine girilirken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cuma gününe kadar 6 numara takviyesi yaparak yaz transfer dönemine nokta koyan sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Atalanta forması giyen Marko Pasalic'i gündemine alan Fenerbahçe'nin, aynı takımdan bir futbolcuya daha talip olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar...

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, bu sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Bu doğrultuda kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Kanarya, başta Edin Dzeko ve Dusan Tadic olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağladı.

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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan ve çıktığı 9 resmi maçın 9'unu da kazanan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Eksik bölgelerini büyük ölçüde güçlendiren sarı-lacivertlilerde gündem 6 numara transferi...

Kanarya, ön libero bölgesine takviye yaparak cuma günü sona erecek yaz transfer dönemine nokta koymak istiyor.

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündeminde Al-Musrati, Andre Gomes ve Marko Grujic gibi isimler yer alıyor.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden biri Atalanta forması giyen Mario Pasalic olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun transferi için İtalyan ekibiyle temas kurduğu öne sürülmüştü.

Çizme basınından Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

Calciomercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Mario Pasalic'in yanı sıra Atalanta forması giyen Aleksey Miranchuk'un da durumunu sordu.

Atalanta'nın ise Rus futbolcu için 12 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. Fotomaç'a göre;

Miranchuk'un UEFA listesine bildirildiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Torino'da kiralık olarak forma giyen Aleksey Miranchuk, İtalyan ekibiyle 31 maça çıktı.

Rus orta saha oyuncusu, 4 gol ve 6 asist kaydederek 10 gole direkt katkıda bulundu.

Miranchuk'un Atalanta ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Atalanta'dan Fenerbahçe'ye beklenmedik transfer! Herkes Pasalic derken...

27 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro.