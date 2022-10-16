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Spor Atalanta, Serie A'da lider
Spor

Atalanta, Serie A'da lider

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Atalanta, konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 03:31:00 -
Atalanta, Serie A'da lider

Ligin iddialı ekiplerinden Atalanta, orta sıralardaki Sassuolo ile Gewiss Stadı'nda karşılaştı.

Konuk Sassuolo, 41. dakikada Georgios Kyriakopoulos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım, bu gole 45+1. dakikada Mario Pasalic'in golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Atalanta, 46. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca ev sahibi takım, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Atalanta, bu sonuçla puanını 24'e çıkararak maç fazlasıyla Napoli’nin önünde liderliğe yükseldi.

Haftayı puansız kapatan Sassuolo ise 12 puanla 9. sırada kaldı.

Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.

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