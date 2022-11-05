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Spor Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE
Spor

Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 13.haftasında Atalanta evinde Napoli’yi konuk edecek. Futbolseverler ise Serie A maçlarının hangi kanaldan naklen yayımlandığını araştırıyor. Peki, Atalanta-Napoli maçı hangi gün saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 13:01:00 -
Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13.hafta maçında Atalanta evinde Napoli’yi konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE

Atalanta ile Napoli bu akşam karşılaşacak. Müç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak ve S Sport ile CBC Sport kanalları naklen yayımlayacak.

Atalanta-Napoli muhtemel 11’ler:

Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman; Hojlund

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori

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