Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE
İtalya Serie A’nın 13.haftasında Atalanta evinde Napoli’yi konuk edecek. Futbolseverler ise Serie A maçlarının hangi kanaldan naklen yayımlandığını araştırıyor. Peki, Atalanta-Napoli maçı hangi gün saat kaçta?
İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 13.hafta maçında Atalanta evinde Napoli’yi konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Atalanta-Napoli maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz CANLI İZLE
Atalanta ile Napoli bu akşam karşılaşacak. Müç Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak ve S Sport ile CBC Sport kanalları naklen yayımlayacak.
Atalanta-Napoli muhtemel 11’ler:
Atalanta: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman; Hojlund
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori