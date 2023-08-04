Atalanta hocası kampa götürmemişti... Merih Demiral için iki dev talip!

Yeni sezon öncesi gerçekleştirilen kampa götürülmeyen Merih Demiral için transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar Atalanta'nın kapısını çalmaya devam ediyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Atalanta'da forma giyen milli yıldızımız Merih Demiral için ayrılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Yeni sezon öncesi kampa götürülmeyen ve takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde takımdan ayrılması beklenirken, talipleri de artıyor.

İsmi birçok kulüp ile anılan tecrübeli oyuncu için en ciddi taliplerin ise İtalyan ekibi Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest olduğu öğrenildi. Ancak yıldız stoperin, geleceği konusunda henüz net bir karar vermediği bilgisine ulaşılırken, Merih’in gelecek diğer teklifleri de dinlemek istediği öğrenildi.

Atalanta ile 3 yıllık sözleşmesi kalan Merih’in, takım değiştirmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir ekipte forma giymek istediği öğrenildi. Geride bıraktığımız sezonda Atalanta formasıyla 28 resmi maça çıkan Merih, 1 gol attı.

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