Atakum’da güzellik merkezlerine ’bakım ve makyaj’ uyarısı

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki güzellik merkezlerinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Ekipler iş yerlerinde, İçişleri Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik merkezlerinde uyulması gereken kurallara ilişkin yayınladığı genelge kapsamında kontrol etti. Cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj işlemlerinin geçici olarak yapılamadığını hatırlatan ekipler, kurallara uymayan iş yerlerine ceza uygulandığı bilgisini aktardı.

Dünya ile birlikte Türkiye’de etkili olan korona virüs salgını sonrasında kuaför, berber ve güzellik merkezleri, 21 Mart’ta İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında kapatıldı. Yaklaşık iki ay boyunca müşterilerine hizmet veremeyen işletmeler, 11 Mayıs’ta Bilim Kurulu’nun önerileriyle oluşturulan kuralları içeren İçişleri Bakanlığı genelgesine uyma zorunluluğu ile yeniden açıldı. Üç haftadır müşterilerini ağırlayan güzellik merkezleri, Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından denetlendi. Samsun Umum Kuaförler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Kiraz ve Başkan Yardımcısı Ahmet Küçük’ün de katıldığı denetim çalışmasında ilçedeki güzellik merkezlerini ziyaret eden ekipler, işyerlerinde uygulanması zorunlu olan korona virüsle mücadele kurallarına yönelik kontrollerde bulundu. Hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere virüsün yayılımını önlemek için belirlenen kurallar, güzellik merkezlerindeki çalışanlara hatırlatıldı.

Randevu sistemi zorunlu

İçişleri Bakanlığı’nın 6 Mayıs’ta yayınladığı genelge ile kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin çalışmaları sırasında uygulayacakları kuralların açıklandığını hatırlatan zabıta yetkilileri şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığımızın Bilim Kurulu’nun önerileri ile oluşturduğu kurallar bulunuyor. Tüm kuaför, berber ve güzellik merkezleri bu kurallara uymak zorunda. İş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında açık kalabiliyor. Müşterilerin kabulü için randevu sistemi oluşturulmalı. Hizmet verilen koltuklar arasında birer boşluk bırakılmalı. Randevu saatlerinde kayma olması durumunda içeride sadece bir müşteri bekleme yapabiliyor. Mekanın büyüklüğüne göre, içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını gösteren bir duyurunun kapıya asılması gerekiyor. Çalışanlar ve müşteriler mutlaka maske takmalı.”

Cilt bakımı ve makyaj yapılamıyor

Personelin her bir işlem öncesinde müşterinin göreceği şekilde ellerini dezenfekte edip yeni bir çift eldiven giymek zorunda olduğunu belirten yetkililer, “İş yerinde kullanılan koltuklar her müşteriden sonra yeni biri tarafından kullanılmadan önce dezenfekte edilmeli. Havlu ve önlük gibi malzemeler tek kullanımlık olmalı. Özellikle güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj işlemleri yeni bir karar açıklanana dek geçici olarak yapılamayacak. Aynı zamanda iş yerlerinde yiyecek ve içecek ikramı sunulmaması gerekiyor” diye konuştu.