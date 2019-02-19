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Atakum’a ’kentsel estetik’ imzası

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum’un gelecek vizyonunu belirlerken kentsel ve mimari estetiğe ayrı bir yer ayırdık.

19 Şubat 2019 Salı 15:44
Atakum’a ’kentsel estetik’ imzası

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, "Atakum’un gelecek vizyonunu belirlerken kentsel ve mimari estetiğe ayrı bir yer ayırdık. Bununla ilgili projelerimiz hazır" dedi.


Başkan Zihni Şahin, eski AK Parti Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevim Özil’in de katıldığı kahvaltı programında, müteahhitlerle bir araya geldi.


Başkan Şahin, kendisine yakın ilgi gösteren ve desteklerini bildiren müteahhitlere yaptığı konuşmada, projelerini anlattı. "31 Mart akşamına kadar sıkmadık el bırakmayacağız. Sonrasında da vatandaşımıza hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıp var gücümüzle çalışacağız" diyerek sözlerine başlayan Zihni Şahin, "Atakum’da belediye başkanı seçilmemiz durumunda şehrin kalkınması, gelişmesi adına elimizden geleni yapacağız. Ekonomik anlamda Atakum’un potansiyelini değerlendirmek bizim boynumuzun borcu olacak. İshak başkanımızın kaldığı yerden ’nerede kalmışık’ diyerek devam edeceğiz. Büyükşehir belediye başkanlığı döneminde gece gündüz demeden, taşın altına elimizi değil kendimizi koyarak mücadele ettik. Koskoca bir sorumluluk var üzerimizde. Neticede bir çok kangren haline gelmiş problemi de çözdük. Toplumda da güzel bir birliktelik oluşturduk. Samsun Türkiye’nin her yerinden göç almış bir il fakat gelen herkes bizim insanımız. İstenildiğinde bu birlikteliği oluşturabiliyormuşuz ve biz bunu başardık. Atakum gibi gelişmekte olan bir ilçeye hizmet etme şansı bize verilirse Cenab-ı Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Atakum gelişen ve her türlü güzelliğe sahip bir ilçe. Bu ilçeye belirli bir noktaya kadar hizmetler yapılmış. Biz çıtayı ne kadar yükseltirsek insanlarımız da o kadar mutlu olur diye düşünüyorum" diye konuştu.



Doğayla iç içe bir kent


Şahin konuşmasını şöyle tamamladı: “Özellikle kentimizin gelecek vizyonunu belirlerken kentsel ve mimari estetiğe ayrı bir yer ayırdık. Atakum’un tabiat ve kültürel varlıklarını da koruyacak şekilde bir kentsel gelişime tabi tutulması şarttır. İşte biz bunun önemini bilerek planlamamızı da buna göre yapıyoruz. Attığımız her adımda Atakum’un geleceğini şekillendireceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı, engelli yurttaşlarımızı unutmadan, çevreyle iç içe bir kentsel planlamayı hayata geçireceğiz.”


Kahvaltı sonrası Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki esnafı gezen Başkan Zihni Şahin, Körfez Mahallesi Muhtarı Fidan Yenigün’ü de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:44
  1. doğa
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