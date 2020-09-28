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Aktüel Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı
Aktüel

Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:13:46 -
Atakule, Azerbaycan Bayrağı'nın renkleriyle ışıklandırıldı

ANKARA (AA) - Başkent Ankara'nın simgelerinden Atakule, Türkiye'nin Azerbaycan ile dayanışmasını göstermek amacıyla kardeş ülkenin bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Ermenistan'ın saldırıları karşısında dost ve kardeş Azerbaycan halkına birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vermek için Atakule, kardeş ülkenin bayrak renkleri mavi, kırmızı ve yeşil ışıklarla aydınlatıldı.

Kulenin tepe kısmındaki ekranlarda "İki Devlet Tek Millet, Can Azerbaycan" mesajı yer alırken, AVM kısmında bulunan dev led ekranlardan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırıldı.

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