Ataksi tedavisi var mı? Ataksi hastalığı hangi doktora gidilir?

Sağlıklı bir bedene sahip olmak herkesin en büyük arzusudur. Bedenimizde yaşanan bir takım değişiklikler zihnimizde 'Acaba hasta mıyım?' sorusunun yankılanmasına yol açar. Denge bozukluğu sorunu yaşadığınızda aklınıza ‘ataksi’ hastalığının gelmesi ise son derece normal. Peki, ataksi nedir? Ataksinin tedavisi var mı?

Ataksi nedir?

Ataksi; yürüme, oturma gibi istemli hareketlerde meydana gelen bozukluğa verilen isimdir.

Ataksinin belirtileri nelerdir?

Ayaktayken dengeyi sağlama güçlüğü

Bacaklar birbirinden ayrık, geniş tabanlı yürümek

Sallanmak, bir tarafa veya diğerine doğru düşmek

Dengesizliğe bağlı düşmeler

El hareketlerinde dengesizlik ve sakarlık

Genellikle belli bir hedefe doğru uzanırken kötüleşen titreme.

Konuşmayla ilgili, çoğunlukla peltek konuşma gibi sıkıntılar

Çift görme veya bulanık görmeye neden olabilen göz hareket bozuklukları

Dengesizlik hissi, sersemlik

Ataksinin tedavisi var mı?

Öncelikle böyle bir endişeniz var ise en kısa zamanda bir uzmanla görüşmeniz gerekiyor. Hekiminiz yapacağı kan tahlili, idrar tahlili, göz ve nörolojik muayene ile teşhis koyacaktır. "Atasinin tedavisi var mı?" sorusuna gelecek olursak bu ataksinin kaynağıyla doğrudan ilgilidir. Ataksi ilaç veya toksinlerden kaynaklanıyorsa, bu ajanların kesilmesi düzelme sağlayabilir.

Tümör, otoimmün sorunlar ya da bazı vitamin eksikliklerinden meydana gelen ataksi sorununun tedavisi mümkün olabilir.

Spesifik bir tedavinin bulunmadığı durumlarda; fizik tedavi, uğraş ve konuşma terapisi ataksi hastalarının işlevselliğini ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ataksi hastalığı hangi doktora gidilir?

Vücudunuzda gözlemlediğiniz bir denge sorunu var ise vakit kaybetmeden nöroloji servisinden randevu almalısınız.