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Atak'lar NATO zirvesi için havalanacak!

Belçika'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesinde gösteri yapacak 20 helikopter arasında Atak helikopterleri de yer alacak.

10 Temmuz 2018 Salı 15:24
Atak'lar NATO zirvesi için havalanacak!

İttifakın geleceğine ilişkin önemli kararlar almak üzere NATO üyesi 29 ülkenin liderlerini Brüksel'de bir araya getiren zirve dolayısıyla 13 farklı müttefikin askeri helikopterleri yarın öğle saatlerinde hava gösterisi yapacak.

Türkiye'den iki T129 Atak helikopterinin de katılacağı gösteriye, NATO müttefikleri ABD, Belçika, Fransa, Almanya, Danimarka, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Slovenya ve Çekya'dan toplam 20 helikopter katılacak.

Helikopterler pazartesi günü konuşlandıkları Belçika'nın Valon bölgesindeki Beauvechain askeri üssünden NATO Karargahı'na gelerek hava gösterisi düzenleyecek.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Belçika hükümeti ev sahipliği yaptığı kritik zirve için 2 bin 400 polis memuru ve bin asker görevlendirecek.

Güvenlik önlemleri kapsamında liderlerin toplanacağı NATO Karargahı çevresinde ise bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

ZİRVEYİ BİN 600 GAZETECİ TAKİP EDECEK

Zirveyi, Brüksel'de bulunan ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bin 600'den fazla gazetecinin takip etmesi bekleniyor.

Gazeteciler zirve için özel inşa edilen 850 çalışma alanlı "Basın Merkezi"nde toplanacak.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 15:24
  1. NATO Zirvesi
  2. Atak helikopter
  3. Belçika
  4. brüksel

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