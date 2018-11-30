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Atak’ın açtığı kapıdan Anka girecek

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2018 Cuma 13:45
Atak’ın açtığı kapıdan Anka girecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hava platformlarında Pakistan’a T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatıyla yakaladığı başarıya Anka’yı eklemeyi hedefliyor.

Pakistan’daki temasları değerlendiren TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, fuarda, memnuniyet duydukları bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi. Pakistan’a 30 Atak helikopteri ihracatına ilişkin sürecin devam ettiğini anımsatan Özmen, Pakistan’da Anka’ya yönelik de ciddi bir ilgi ve potansiyel olduğuna dikkati çekti. Özmen, “İnşallah Atak’ın ardından Anka’nın da ihracatını hedefliyoruz. Atak’ta Türkiye’nin kapasitesi, potansiyeli, yaklaşımı görüldü” diye konuştu.

Anka’nın son dönemde görev aldığı sınır ötesi operasyonlardaki başarısının potansiyel müşteri ülkeler tarafından da görüldüğünü ve bunun ilgiyi beraberinde getirdiğini dile getiren Özmen, “Bir yıl içinde en az bir müşteriye ihracat kapsamında Anka teslimatına başlamayı hedefliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:45
  1. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
  2. TUSAŞ
  3. Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri

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