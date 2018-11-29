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Atak'ın açtığı kapıdan Anka girecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hava platformlarında Pakistan'a T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatıyla yakaladığı başarıya Anka'yı eklemeyi hedefliyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:02
Atak'ın açtığı kapıdan Anka girecek

TUSAŞ, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen 10. IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'ne Atak, insansız hava aracı Anka-S, Hürkuş'un silahlı versiyonu Hürkuş-C, T625 Genel Maksat Helikopteri, Milli Muharip Uçak ve Türksat 6A maketleriyle katılarak ürünlerini tanıttı.

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi başta olmak üzere TUSAŞ'ın standını Brunei, Malezya, Irak, İran, Ürdün gibi ülkelerin bakan ve üst düzey askeri yetkilileri ziyaret etti. TUSAŞ ürünlerinin ihracat potansiyeli bulunan bölgedeki aday ülkelerin temsilcileri de şirket yetkililerinden bilgi aldı.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine, Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi.

Özmen, fuarda, memnuniyet duydukları bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Pakistan'a 30 Atak helikopteri ihracatına ilişkin sürecin devam ettiğini anımsatan Özmen, "Sıkıntılı bir süreç olmadı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların ziyaretleri oldu. Pakistan Genelkurmay Başkanı düzeyinde görüşme gerçekleştirdik. Atak için ihtiyaç duyulan ihraç lisansı süreci, prosedürüne uygun şekilde yürüyor. Pakistan heyetinin de konuya ilişkin bir endişesi bulunmuyor." dedi.

Pakistan'da Anka'ya yönelik de ciddi bir ilgi ve potansiyel olduğuna dikkati çeken Özmen, "Uydu kontrollü ve karıştırılamaz bir sistem arayışları içinde Anka'ya özellikle deniz gözetleme amaçlı olarak Deniz Kuvvetlerinin ilgisinin çok fazla olduğunu gördük. Pakistan Deniz ve Hava kuvvetleriyle burada görüştük. İnşallah Atak'ın ardından Anka'nın da ihracatını hedefliyoruz. Atak'ta Türkiye'nin kapasitesi, potansiyeli, yaklaşımı görüldü." diye konuştu.

- "Devletin güveni elimizi güçlendirdi"

Özmen, pazarlamada bir sistemin operasyonel olarak kendini ispatlamış olmasının önemini vurguladı.

Anka'nın son dönemde görev aldığı sınır ötesi operasyonlardaki başarısının potansiyel müşteri ülkeler tarafından da görüldüğünü ve bunun ilgiyi beraberinde getirdiğini dile getiren Özmen, şunları kaydetti:

"Son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) kararlarıyla devletin Anka'ya olan güvenini ortaya koymasının yansımalarını da pozitif olarak görüyoruz. Bu karar bile aday ülkeler bazında olumlu etki yaratıyor. Devletin bu güveni elimizi daha da güçlendiriyor. Bu sadece Pakistan ile de sınırlı değil, Bangladeş, Endonezya, Malezya’da çeşitli düzeylere gelmiş girişimler bulunuyor. İhale süreçleri devam ediyor, bizi mutlaka çağırıyorlar, kısa listeyse kısa listeye de kalıyoruz ama tüm bu olumlu seyri Atak'ta olduğu gibi bir ihracatla pekiştirmek zorundayız."

- "Kendini ispatlamış bir ürünün gururunu yaşıyoruz"

Anka'nın 10 bin saatin üzerine çıkan uçuş süresiyle yeterli olgunluğa eriştiğini ortaya koyduğunu vurgulayan Özmen, ihracata ilişkin şunları kaydetti:

"Bir yıl içinde en az bir müşteriye ihracat kapsamında Anka teslimatına başlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya aday ülkeler. Görüşmelerimiz hepsinde belli bir olgunluğa geldi. Endonezya'da kısa listeye kaldık. Malezya'daki hükümet değişikliği süreci biraz geciktirmiş olsa da burada da Hava Kuvvetleri Komutanı düzeyinde tekrar görüşmemizi yaptık. Kimsenin bir tedirginliği yok. Biz de operasyonel olarak kendini ispatlamış sistemin pazarlama faaliyetlerini yapıyor olmanın gururunu ve kolaylığını yaşıyoruz."

Son SSİK'de güvenlik güçlerinin envanterindeki yerini alan ve bir süredir başarıyla hizmet veren Ankalara 22 yeni aracın eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:02
  1. ANKA
  2. ATAK helikopteri
  3. IDEAS
  4. İhracat
  5. pakistan
  6. TUSAŞ
  7. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

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