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Spor Atakaş Hatayspor'dan Medipol Başakşehir maçı açıklaması
Spor

Atakaş Hatayspor'dan Medipol Başakşehir maçı açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:48:10 -
Atakaş Hatayspor'dan Medipol Başakşehir maçı açıklaması

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor'dan ligin ilk haftasında Hatay Atatürk Stadı'nda oynayacağı Medipol Başakşehir maçıyla ilgili açıklama yapıldı.

Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Medipol Başakşehir maçını Gaziantep Kalyon Stadyumunda oynanmasına karar verdiğini belirtti.

Yeni sahanın yetişmemesi durumunda yönetim kurulunun B planı olarak Antakya Atatürk Stadyumu ile ilgili çalışmalar yaptığını ve eksik olan ışıklandırmanın dün itibari ile tamamlandığını anlatan Vardı, şu ifadeleri kullandı:

''Federasyon başkanımız sayın Nihat Özdemir, Hatay’ı ziyaret ettiğinde ilk iki maçın deplasmanda oynatılması için çalışacaklarını aktarmış, ancak açıklanan fikstürde bu mümkün olmamıştır. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Sayın Lütfü Savaş’ın talimatıyla ve yönetim kurulumuzun özverili çalışmasıyla tamamlanan Antakya Atatürk Stadyumu’nda ilk maçımızı oynamaya hazırlanırken, federasyonumuz maçın Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanmasına karar vermiştir. Bu kararın haklılığını veya haksızlığını tartışmadan kararı saygıyla karşılıyoruz. Medeniyetlerin ve hoş görünün takımı Atakaş Hatayspor’umuza yakışır bir mücadele ile hakkımızı sahada alacağımıza inanıyoruz. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

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