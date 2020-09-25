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Spor Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Spor

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:12:11 -
Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek

HATAY (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı.

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