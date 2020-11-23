  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:11:54 -
Atakaş Hatayspor, Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 25 Kasım Çarşamba günü sahasında Karacabey Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular, yenileme, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi
Dünya

Çin'de koronavirüs isyanı! Kaos görüntülendi

Çin'in Şangay şehrinde bulunan Pudong Havaalanı'nda 14 bin kişinin karantinaya alınması ve insanların kaçmaya çalışmasıyla yaşanan kaos görü..
İşler değişti... İkinci el ve sıfır otomobilde devran döndü! Artık fiyatlar...
Otomotiv

İşler değişti... İkinci el ve sıfır otomobilde devran döndü! Artık fiyatlar...

Ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler adeta alıp başını giden otomobil fiyatlarında işleri değiştirdi ve bundan sonra da tüketici lehine değiş..
Kamuya açıklanmayacak! Çin'i rahatsız eden ziyaret
Dünya

Kamuya açıklanmayacak! Çin'i rahatsız eden ziyaret

ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay