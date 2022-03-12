Atakaş Hatayspor güle oynaya
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 29'da Lobjanidze, 34 ve 58'de ise El Kaabi'den geldi.
Bu sonucun ardından Hatayspor 46 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.