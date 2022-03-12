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Spor Atakaş Hatayspor güle oynaya
Spor

Atakaş Hatayspor güle oynaya

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:31:00 -
Atakaş Hatayspor güle oynaya

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 29. haftasında Hatayspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3 golle kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Hatayspor'a galibiyeti getiren goller 29'da Lobjanidze, 34 ve 58'de ise El Kaabi'den geldi.

Bu sonucun ardından Hatayspor 46 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 40 puanda kaldı.

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