ATAK-II projesinde yeni gelişme! Türkiye'ye teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 2019 yılında başlatılan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. ATAK-II olarak da bilinen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Ukrayna, ATAK-II’nin T0 isimi ilk prototipinde kullanılacak ilk iki adet iki adet TV3-117VMA-SBM1V-01T Turboşaft Motoru’nu Türkiye’ye teslim etti.

27 Ocak 2023 tarihinde motorlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine ulaştı. Halihazırda montaj faaliyetleri devam eden T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk prototipine, bu ay içerisinde motorların entegre edilmesi ve yer testlerinin başlaması bekleniyor.

T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin ilk kullanıcıları ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olacak.

Ukrayna 14 adet motor tedarik edecek

SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre; Ukraynalı Motor Sich firması ile yapılan anlaşma kapsamında, ATAK-II için 14 adet motor tedarik edilecek.

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2025’e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ne ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022’de yapılması planlanıyordu. Ancak Ukrayna’daki savaş şartlarından ötürü teslimatlar, 4 ay gecikmeli olarak yapıldı.

Geliştirme faaliyetleri devam eden T929, ABD üretimi AH-64 Apache ve Rus yapımı Ka-52 ile aynı sınıfta bulunuyor.

ATAK-II’nin özellikleri:

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